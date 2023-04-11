Сбер откроет первые крымские офисы в Симферополе и Ялте

Первые отделения Сбербанка на территории Крыма откроют в Симферополе и Ялте. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Офисы для клиентов Сбербанка начнут работать в первой половине 2023 года. Затем планируют запустить отделения в Керчи и Евпатории.

Сергей Аксенов добавил, что на установку модульной конструкции «Сбера» в центре Симферополя понадобится 3-4 месяца.

Сбербанк уже установил в Крыму первые банкоматы, в Ялте, Симферополе и Севастополе работают мобильные офисы.