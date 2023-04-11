Банки

Сбер откроет первые крымские офисы в Симферополе и Ялте

Затем банк запустит отделения в Керчи и Евпатории. На обустройство офисов понадобится 3-4 месяца.

Версия для печати

Первые отделения Сбербанка на территории Крыма откроют в Симферополе и Ялте. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Офисы для клиентов Сбербанка начнут работать в первой половине 2023 года. Затем планируют запустить отделения в Керчи и Евпатории.

Сергей Аксенов добавил, что на установку модульной конструкции «Сбера» в центре Симферополя понадобится 3-4 месяца.

Сбербанк уже установил в Крыму первые банкоматы, в Ялте, Симферополе и Севастополе работают мобильные офисы.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Самозанятые

Компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц. Прикопается ли налоговая?

Компаниям нельзя долго сотрудничать с самозанятым и платить одну и ту же сумму – иначе договор могут переквалифицировать, а компанию оштрафовать. Но что, если компания будет подписывать договор с самозанятым каждый месяц?

Компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц. Прикопается ли налоговая?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Бюджетный учет

Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году

В 2023 году главбухам государственных и муниципальных учреждений не один раз придется корректировать ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. На что обратить внимание, какие изменения произошли – расскажем в статье.

Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году
Экономика России

Секущая рука кормильца: США больше не командует на рынке нефти, Саудовская Аравия подняла цену на 6% за баррель

Кажется, энергетическая война выиграна. Как Саудовская Аравия стала регулировать рынок нефти, и как наследному принцу страны удалось «схватить за глотку» вопрос мирового спроса и предложения – читайте в посте!

Секущая рука кормильца: США больше не командует на рынке нефти, Саудовская Аравия подняла цену на 6% за баррель
Читать еще