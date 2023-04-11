НДПИ

Минфин не будет повышать НДПИ на уголь

Сейчас министерство работает над размером обязательного платежа компаний в бюджет. Принимать решение по НДПИ будет правительство.

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Минфин опроверг информацию о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в угольной отрасли в четвертом квартале 2023 года. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Мы не решили что-то собирать, здесь вопрос на уровне правительства пусть решается. Поэтому мы просто говорим о том, что они (угольные компании – ред.) платили повышенный НДПИ в первом квартале, поэтому сейчас их исключили из сбора. Дальше правительство по ним будет принимать решение», – сообщил Алексей Сазанов.

Ранее мы писали, что размер НДПИ может вырасти несмотря на то, что уголь подешевел на 18-20%.

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