🔎 Займ другому юрлицу: показывать в Листе 5 декларации по налогу на прибыль?

Лист 05 предназначен для отражения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

«Операции по выдаче займов к ним не относятся», – поясняют эксперты Клерк.Консультации автору вопроса.

Суммы процентов по выданным займам включаются во внереализационные доходы (п. 6 ст. 250) и отражаются в строке 100 Приложения № 1 к листу 02 (п. 6.3 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

У заемщика проценты по займам учитываются в составе внереализационных расходов (пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ) в декларации отражаются в строке 200 Приложения № 2 к листу 02 и выделяются в строке 201.

Если у вас есть неразрешимые ситуации по части заполнения деклараций, обращайтесь в Клерк.Консультации. Мы принимаем вопросы без ограничений по количеству. Узнайте, как подключить сервис уже сегодня.