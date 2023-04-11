Расходы по налогу на прибыль

🔎 Займ другому юрлицу: показывать в Листе 5 декларации по налогу на прибыль?

Сумма выданного займа не учитывается в расходах, а возврат займа не относят к доходам заимодавца. Также не учитывается тело займа у заемщика.

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Лист 05 предназначен для отражения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

«Операции по выдаче займов к ним не относятся», – поясняют эксперты Клерк.Консультации автору вопроса.

Суммы процентов по выданным займам включаются во внереализационные доходы (п. 6 ст. 250) и отражаются в строке 100 Приложения № 1 к листу 02 (п. 6.3 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

У заемщика проценты по займам учитываются в составе внереализационных расходов (пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ) в декларации отражаются в строке 200 Приложения № 2 к листу 02 и выделяются в строке 201.

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