В Кремле не обсуждают перезапуск приватизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается идея о перезапуске приватизации в стране. Об этом пишет «Коммерсант».

«В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны», – сообщил Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что глава ВТБ Андрей Костин предложил снова запустить приватизацию. Она может принести деньги в приоритетные проекты.