Экономика России

В Кремле не обсуждают перезапуск приватизации

Дмитрий Песков назвал идею главы банка ВТБ «весьма интересной», но пока что возвращение к приватизации не обсуждается.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается идея о перезапуске приватизации в стране. Об этом пишет «Коммерсант».

«В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны», – сообщил Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что глава ВТБ Андрей Костин предложил снова запустить приватизацию. Она может принести деньги в приоритетные проекты.

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