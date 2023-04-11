Минсельхоз предложил нанимать ветеринарных врачей для приемки мяса в магазинах

Минсельхоз создал новые правила работы с мясной продукцией в торговле. Об этом пишут «Известия».

По новым правилам, ветеринарно-сопроводительные документы на мясной товар должны оформлять только ветеринарные врачи. Они же будут принимать продукцию от поставщика в распределительном центре или в магазинах.

Правила Минсельхоза начнут действовать в 2025 году.

Сейчас с документами работает линейный персонал торговых точек, этот процесс полностью автоматизирован.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) негативно отнеслись к инициативе Минсельхоза и попросили Минпромторг отменить новые правила.

Требования по проверке мяса невыполнимы для интернет-магазинов. 40% от всех пищевых онлайн-заказов приходится на продукцию животного происхождения.

Президент АКИТ Артем Соколов заявил, что требования Минсельхоза избыточны: продукция и так проходит все этапы оценки, мясо приходит в индивидуальной упаковке с маркировкой от производителя.