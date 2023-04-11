Правительство упростило маркировку импортных меховых изделий

Правительство смягчило требования к маркировке ввозимых в страну изделий из меха. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на постановление правительства.

«Теперь импортеры смогут направлять в систему „Честный знак“ сведения о записи информации о товаре на радиочастотную метку контрольно-идентификационных знаков (КИЗ) в течение трех дней после фактической записи этой информации», – сказано в постановлении.

Продавцы смогут заказывать КИЗ заранее и маркировать товар по мере его готовности к обороту.

Раньше импортеру нужно было за три дня подтвердить все КИЗ, нанести информацию о товаре на радиочастотную метку и отправить эти сведения в «Честный знак».

Решение об упрощении работы приняли из-за изменения логистических цепочек в условиях санкций.