Права потребителей

В некоторых белорусских сырах нашли говяжий жир

Россельхознадзор попросил компетентные органы в Беларуси провести расследование и с 12 апреля прекратить поставку фальсифицированной продукции в страну.

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Россельхознадзор обнаружил в сырах некоторых белорусских предприятий говяжий жир. Поставки фальсифицированной продукции попросили прекратить. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Белоруссии приостановить поставки в Россию продукции с нескольких предприятий, фальсифицирующих сыры говяжьим жиром» – сказано в сообщении.

По итогам лабораторного анализа говяжьи жиры выявили в сырах производителей ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Бабушкина крынка».

Говяжьим жиром замещали от 26,3% до 30% молочных.

Декларации соответствия и ветеринарные сопроводительные документы были выданы на территории Беларуси.

С 12 апреля 2023 года поставки фальсифицированной продукции прекратятся.

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