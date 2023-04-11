В некоторых белорусских сырах нашли говяжий жир

Россельхознадзор обнаружил в сырах некоторых белорусских предприятий говяжий жир. Поставки фальсифицированной продукции попросили прекратить. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Белоруссии приостановить поставки в Россию продукции с нескольких предприятий, фальсифицирующих сыры говяжьим жиром» – сказано в сообщении.
По итогам лабораторного анализа говяжьи жиры выявили в сырах производителей ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Бабушкина крынка».
Говяжьим жиром замещали от 26,3% до 30% молочных.
Декларации соответствия и ветеринарные сопроводительные документы были выданы на территории Беларуси.
С 12 апреля 2023 года поставки фальсифицированной продукции прекратятся.