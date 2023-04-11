Завод «Микрон» нашел замену для чипов на загранпаспорта

Завод «Микрон», который производит чипы загранпаспортов нового образца, нашел замену материалам. Теперь проблем с выпуском биометрических документов не будет. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на генерального директора предприятия Гульнару Хасьянову.

«Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не все получается с первого раза», – сообщила Гульнара Хасьянова.

Со 2 февраля 2023 года временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Не хватало микросхем, которые встраиваются в бланк документа.