Бухгалтерский аутсорсинг

🤔Клиенты хвалят «Фингуру», но кое-кто считает, что отзывы ненастоящие. А может, это просто противники аутсорсинга?

«Фингуру» помогает бизнесу с бухгалтерией, и у клиентов отзывы высокие.

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🤔Клиенты хвалят «Фингуру», но кое-кто считает, что отзывы ненастоящие. А может, это просто противники аутсорсинга?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

«Фингуру» занимает третье место в «Рейтинге компаний» на «Клерке» в категории бухгалтерского аусорсинга: у компании хорошие оценки от тех, кто с ней сотрудничал.

Недавно «Фингуру» попросил клиентов оставить отзывы о своей работе – и эти отзывы тут же стали критиковать. Мол, ненастоящие, накручиваете тут.

Но любопытный факт: высокие оценки в нашем рейтинге «Фингуру» заслужил и до того, как писались эти отзывы. Так что мы подумали: а вдруг их оставляют те, кто просто не любит аутсорсинг?

На «Клерке» недавно выходил опрос, где сразу же посыпались комментарии и тех, кто за такую бухгалтерию, и тех, кто против. Может, это как раз противники отзывы так критикуют?

Пишите, если работали с «Фингуру», как вам. Можно в комментариях или в отзывах по ссылочке.

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