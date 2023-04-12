🚮 Чтобы сотрудники не травмировались на субботнике, поручите уборку территории специализированной фирме

В нашем обществе всегда высоко ценится уверенность в себе и своих способностях. Мы хотим, чтобы наши лидеры, партнеры, друзья и коллеги были уверенными в своих силах и действиях. Но что происходит, когда большие знания заставляют человека сомневаться в них? В таких случаях мы сталкиваемся с синдромом самозванца.