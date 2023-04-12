🚮 Чтобы сотрудники не травмировались на субботнике, поручите уборку территории специализированной фирме

Работодатель должен провести целевой инструктаж, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и необходимым инвентарем.
Все субботники должны проводиться с соблюдением требований безопасности.
В случае травмы сотрудников при проведении работ работодатель будет нести ответственность, предупреждает федерация профсоюзов (ФНПР).
Работодатель понесет расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию травмированного работника, а также, возможно, компенсацию морального вреда.
Комментарий главного технического инспектора труда ФНПР Алексея Безюкова:
«Для сохранения здоровья работников и минимизации рисков работодатель может передать работы по проведению уборки в организации и на ее территории специализированному подрядчику».
А у вас на работе проводят субботники?