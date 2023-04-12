Охрана труда

🚮 Чтобы сотрудники не травмировались на субботнике, поручите уборку территории специализированной фирме

Участие сотрудников в субботниках, которые традиционно проводятся весной, должно носить добровольный характер. И работодатель должен соблюдать нормы охраны труда.

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Работодатель должен провести целевой инструктаж, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и необходимым инвентарем.

Все субботники должны проводиться с соблюдением требований безопасности.

В случае травмы сотрудников при проведении работ работодатель будет нести ответственность, предупреждает федерация профсоюзов (ФНПР).

Работодатель понесет расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию травмированного работника, а также, возможно, компенсацию морального вреда.

Комментарий главного технического инспектора труда ФНПР Алексея Безюкова:

«Для сохранения здоровья работников и минимизации рисков работодатель может передать работы по проведению уборки в организации и на ее территории специализированному подрядчику».

А у вас на работе проводят субботники?

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