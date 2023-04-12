Общество

Реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Точные сроки запуска реестра военнообязанных пока не известны, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

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Напомним, накануне Госдума приняла закон об электронных повестках, реестре военнообязанных и ограничительных мерах для уклонистов.

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны.

Глава ведомства Максут Шадаев рассказал о плюсах от введения реестра.

✔ Гражданам не придется информировать военкоматы об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др.

✔ Работодатель или ВУЗ будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через Госуслуги.

«Задача на входе следующая – повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, не должны их получить», – прокомментировал Шадаев.

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Общество

Реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Точные сроки запуска реестра военнообязанных пока не известны, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

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