Воинский учет

⚡️⚡️Повестки будут приходить через Госуслуги, уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав. Госдума приняла закон в трех чтениях

Поправки в закон о воинском учете приняты Госдумой в трех чтениях. Впервые этот законопроект начали рассматривать еще в 2018 году.

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⚡️⚡️Повестки будут приходить через Госуслуги, уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав. Госдума приняла закон в трех чтениях
Иллюстрация: Госдума РФ
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Законопроект, который анонсировали буквально вчера, сегодня принят Госдумой экстремально быстро: буквально за час в СМИ появилась информация о принятии закона и во втором, и в третьем чтениях.

Вот основные изменения, которые теперь заработают (в прикрепленном к этой новости файле находится текст законопроекта, можете сами прочесть и сравнить с действующей редакцией закона о воинской службе). 

В России создадут и будут заполнять специальный реестр воинского учета. Формироваться он будет в автоматизированном режиме.

Передавать данные для воинского учета будут обязаны ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, СФР.

Зачислять в запас теперь будут без личной явки в военкомат.

Повестки о призыве на воинскую службу теперь могут вручаться не только лично в руки.

То есть повестки по-прежнему могут отправлять в письменной форме под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, но теперь приходить они будут и в электронном виде (в законе пока не прописано, в каком именно виде, но власти говорили, что это будет уведомление на Госуслугах). 

Новый закон ужесточает меры и против уклонистов от воинской службы. Выезд из страны получившим повестку будут запрещать до их визита в военкомат.

Кроме того, в случае, если человек по-прежнему продолжает уклоняться, среди мер ограничения появится и ограничение на право управления автомобилем для уклониста. Это произойдет, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

Важное напоминание: второй волны мобилизации по-прежнему нет! Власти настаивают, что поправки в закон о воинской службе были приняты для того, чтобы упорядочить систему воинского учета.

Кроме того, с 1 апреля продолжается ежегодный весенний призыв на срочную службу. Он продлится до 1 июня

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