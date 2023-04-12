На аванс по УСН за 1 квартал надо сдать уведомление с кодом 34/01

Смотрите в таблице, когда сдавать уведомления на авансы по УСН.
Отчетный период
Срок сдачи уведомления
Код периода в уведомлении
1 квартал 2023
25.04.2023
34/01
2 квартал 2023
25.07.2023
34/02
3 квартал 2023
25.10.2023
34/03
Если авансовый платеж не меняется в течение года, можно оформить одно уведомление на несколько периодов, советуют в УФНС по Республике Мордовия.
В 2023 году можно платить налог по УСН платежками-уведомлениями, в которых будут такие реквизиты:
- КПП (ИП указывают в этом поле «0»);
- КБК (182 1 05 01021 01 1000 110, если объект «доходы минус расходы», или 182 1 05 01011 01 1000 110, если объект – «доходы»);
- ОКТМО – по месту учета;
- отчетный период;
- сумма;
- статуc плательщика «02».
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