ЕНП (единый налоговый платеж)

На аванс по УСН за 1 квартал надо сдать уведомление с кодом 34/01

На авансовые платежи по УСН надо либо сдавать уведомления, либо платить их платежками со статусом 02 и КБК налога.

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Смотрите в таблице, когда сдавать уведомления на авансы по УСН.

Отчетный период

Срок сдачи уведомления

Код периода в уведомлении

1 квартал 2023

25.04.2023

34/01

2 квартал 2023

25.07.2023

34/02

3 квартал 2023

25.10.2023

34/03

Если авансовый платеж не меняется в течение года, можно оформить одно уведомление на несколько периодов, советуют в УФНС по Республике Мордовия.

В 2023 году можно платить налог по УСН платежками-уведомлениями, в которых будут такие реквизиты:

  • КПП (ИП указывают в этом поле «0»);
  • КБК (182 1 05 01021 01 1000 110, если объект «доходы минус расходы», или 182 1 05 01011 01 1000 110, если объект – «доходы»);
  • ОКТМО – по месту учета;
  • отчетный период;
  • сумма;
  • статуc плательщика «02».

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