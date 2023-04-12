На аванс по УСН за 1 квартал надо сдать уведомление с кодом 34/01

Смотрите в таблице, когда сдавать уведомления на авансы по УСН.

Отчетный период Срок сдачи уведомления Код периода в уведомлении 1 квартал 2023 25.04.2023 34/01 2 квартал 2023 25.07.2023 34/02 3 квартал 2023 25.10.2023 34/03

Если авансовый платеж не меняется в течение года, можно оформить одно уведомление на несколько периодов, советуют в УФНС по Республике Мордовия.

В 2023 году можно платить налог по УСН платежками-уведомлениями, в которых будут такие реквизиты:

КПП (ИП указывают в этом поле «0»);

КБК (182 1 05 01021 01 1000 110, если объект «доходы минус расходы», или 182 1 05 01011 01 1000 110, если объект – «доходы»);

ОКТМО – по месту учета;

отчетный период;

сумма;

статуc плательщика «02».

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