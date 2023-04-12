⚡⚡ ФСБУ 25/Законное дробление/Блокировка по 115-ФЗ/Проверка декларации по НДС – ближайшие вебинары. Записывайтесь

Вебинары для бухгалтеров

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На «Клерке» каждый день проходят полезные вебинары. Иногда даже несколько.

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Рассказываем, какие запланированы на эту неделю и начало следующей.

Сегодня, в 15:00 мск:

Завтра:

В пятницу:

17 апреля, в понедельник:

18 апреля:

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Налоговая отчетность

Что изменится в отчетности за 1 квартал 2023 года

Новый отчетный период наступил. Изменений в отчетности и уплате налогов и взносов в 2023 году много. Какие-то новшества бухгалтеры уже опробовали. Что-то предстоит сделать впервые. Основное изменение – сроки уплаты обязательных платежей и сдачи отчетности по ним.

Что изменится в отчетности за 1 квартал 2023 года

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налог на прибыль

Учет прошлых расходов в текущем периоде: два подхода

Ошибки в налоговой базе за прошлый период исправляются путем перерасчета налоговой базы и суммы налога за этот период, если в нем получен убыток. Так считает Минфин. Есть противоположная позиция ВС, но ее нужно использовать с осторожностью.

Учет прошлых расходов в текущем периоде: два подхода
Государственные ведомства

Таможня восстановила работу своей IT-инфраструктуры после хакерской атаки

Единая информационная система уже работает в большинстве регионов. Инспекторы ведут документацию в электронном виде, а на некоторых пунктах продолжают использовать бумажные носители.

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Ведение бизнеса

Топ-11 способов сократить издержки компании (удивительно, но там ни слова про «порезать маркетинг»)

Летом прошлого года Huawei запустила «режим выживания». Она сократила расходы на неприбыльные направления, вывела бизнес из нескольких стран и заморозили дорогостоящие проекты. Подход Huawei — лишь один из вариантов сократить издержки и вывести бизнес из пике. Расскажем для вас ещё 11 способов работать с затратами.

Топ-11 способов сократить издержки компании (удивительно, но там ни слова про «порезать маркетинг»)
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