⚡⚡ ФСБУ 25/Законное дробление/Блокировка по 115-ФЗ/Проверка декларации по НДС – ближайшие вебинары. Записывайтесь

Рассказываем, какие запланированы на эту неделю и начало следующей.
Сегодня, в 15:00 мск:
Завтра:
Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы
В пятницу:
17 апреля, в понедельник:
Мастер-класс по расчетам по ФСБУ 25/2018
Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
18 апреля:
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