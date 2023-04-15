КоАП РФ

Гражданин Китая пытался нелегально провезти в Россию 1200 игрушечных Чебурашек

«Союзмультфильм» потребовал привлечь мужчину к ответственности, ему грозит штраф.

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В Уссурийске сотрудники таможенной службы конфисковали у жителя Китая семь мешков с плюшевыми игрушками Чебурашками. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.

«Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлек его багаж, состоявший из семи мешков весом по 10 килограммов каждый. Оказалось, что там находятся Чебурашки», – пишут чиновники в сообщении.

Мужчина сообщил, что он переправлял игрушки для друга, который занимается торговлей.

Правообладатель персонажа «Союзмультфильм» уже потребовал привлечь нарушителя к ответственности.

1200 плюшевых игрушек были изъяты, мужчине грозит штраф.

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