Гражданин Китая пытался нелегально провезти в Россию 1200 игрушечных Чебурашек

В Уссурийске сотрудники таможенной службы конфисковали у жителя Китая семь мешков с плюшевыми игрушками Чебурашками. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.
«Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлек его багаж, состоявший из семи мешков весом по 10 килограммов каждый. Оказалось, что там находятся Чебурашки», – пишут чиновники в сообщении.
Мужчина сообщил, что он переправлял игрушки для друга, который занимается торговлей.
Правообладатель персонажа «Союзмультфильм» уже потребовал привлечь нарушителя к ответственности.
1200 плюшевых игрушек были изъяты, мужчине грозит штраф.