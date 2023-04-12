😟 Физлица не могут подать заявление о зачете, потому что в личном кабинете его нет

Об этом неприятном факте рассказала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Человек хотел распорядиться положительным сальдо ЕНС путем зачета в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов.

Право такое есть, но реализовать его на практике оказалось невозможно.

Дело в том, что такое заявление можно подать только электронно. Через ЛК это сделать нельзя, там нет такой функции в принципе.

Налогоплательщик составил заявление на бумаге, но его не приняли. В ИФНС сообщили следующее: раз не работает ЛК, отправьте по ТКС.

Коллеги обсуждают, как подключить к ТКС обычное физлицо и советуют идти другим путем: вернуть переплату и заплатить снова уже за другое лицо.