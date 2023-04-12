Поиск работы бухгалтеров

💥Самые крутые бухгалтерские вакансии в новом сервисе Клерк.Работа: разместить быстро, найти сотрудника легче

Клерк.Работа – это самый точный способ найти подходящего кандидата. У нас самая большая в России тусовка бухгалтеров, кадровиков и финансистов.

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Мы становимся все круче и круче для вас. Встречайте новый сервис – Клерк.Работа!

Много лет «Клерк» помогал бухгалтерам находить работу мечты в «БухДжобе», «БухХантере» и прямо у нас на сайте.

Теперь мы поможем работодателям найти лучшего кандидата и создали для этого специальную платформу.

Клерк.Работа – это крутейшее место, чтобы разместить вакансию, найти профессионального бухгалтера / кадровика / экономиста максимально быстро.

Смотреть вашу вакансию будет именно ваша целевая аудитория!

Скажем больше: о вашей вакансии услышат не только на сайте, но и в соцсетях «Клерка». Значит, нужный кандидат ее обязательно увидит!

Все просто: вы сами размещаете вакансию, выбирая удобный тариф, на 30 дней в разделе вакансий. За это время мы анонсируем вакансию в еженедельной подборке, обзорах, соцсетях и рассылках. Вы получаете отклики на вакансию и выбираете лучшего кандидата.

Узнайте больше о сервисе Клерк.Работа или перейдите к размещению вакансии прямо сейчас.

ЕНП (единый налоговый платеж)

😟 Физлица не могут подать заявление о зачете, потому что в личном кабинете его нет

Недавно ФНС подключила в личных кабинетах ИП функцию составления и сдачи заявления о зачете ЕНП в счет предстоящих платежей (КНД 1150057). Но для обычных физлиц этот функционал недоступен.

Бухгалтеры

🦋Как найти «Клерк» в Телеграме: все ссылки, чтобы вы долго не искали

Телеграм бьет все рекорды по охватам аудитории, а потому и «Клерка» в Телеграме очень много. Как же иначе, когда сами бухгалтеры просят? Мы собрали в один пост все наши каналы, чтобы было удобно подписаться :)

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Поиск работы бухгалтеров

💥Самые крутые бухгалтерские вакансии в новом сервисе Клерк.Работа: разместить быстро, найти сотрудника легче

Клерк.Работа – это самый точный способ найти подходящего кандидата. У нас самая большая в России тусовка бухгалтеров, кадровиков и финансистов.

Бюджетный учет

Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников

Бюджет выделяет денежные средства для достижения установленных целей. Поэтому расходовать их надо строго по назначению. Всякая «самодеятельность» с бюджетными средствами карается административным штрафом.

Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников

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Управление персоналом

Каких специалистов можно найти на Цифровой HR платформе?

Цифровая HR платформа предлагает работодателям большой выбор специалистов различных направлений, тщательно их подбирая при помощи искусственного интеллекта и предиктивной модели подбора.

Каких специалистов можно найти на Цифровой HR платформе?
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