💥Самые крутые бухгалтерские вакансии в новом сервисе Клерк.Работа: разместить быстро, найти сотрудника легче

Мы становимся все круче и круче для вас. Встречайте новый сервис – Клерк.Работа!

Много лет «Клерк» помогал бухгалтерам находить работу мечты в «БухДжобе», «БухХантере» и прямо у нас на сайте.

Теперь мы поможем работодателям найти лучшего кандидата и создали для этого специальную платформу.

Клерк.Работа – это крутейшее место, чтобы разместить вакансию, найти профессионального бухгалтера / кадровика / экономиста максимально быстро.

Смотреть вашу вакансию будет именно ваша целевая аудитория!

Скажем больше: о вашей вакансии услышат не только на сайте, но и в соцсетях «Клерка». Значит, нужный кандидат ее обязательно увидит!

Все просто: вы сами размещаете вакансию, выбирая удобный тариф, на 30 дней в разделе вакансий. За это время мы анонсируем вакансию в еженедельной подборке, обзорах, соцсетях и рассылках. Вы получаете отклики на вакансию и выбираете лучшего кандидата.

Узнайте больше о сервисе Клерк.Работа или перейдите к размещению вакансии прямо сейчас.