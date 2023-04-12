Интернет и IT

Телеграм обошел YouTube по охватам в сутки. Такого еще никогда не было

Мессенджер обогнал видеохостинг по количеству ежедневной аудитории: разница по итогам марта составила около 200 тысяч человек.

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Статистику по ежедневной аудитории соцсетей и мессенджеров привел в своем Телеграм-канале New Media эксперт Александр Широких.

Он приводит такой график:

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Из данных видно, что ежедневная аудитория Телеграм составляет 50,9 млн человек, тогда как YouTube – 50,7 млн, и такая разница у них впервые.

Телеграм и в целом постоянно прирастает по аудитории: резкий взлет пошел с марта 2022 года.

Впрочем, на первом месте по охватам у российской аудитории по-прежнему ВКонтакте.

ВКонтакте, кстати, есть и «Клерк»: нас там можно найти в «Красном уголке бухгалтера» и на официальной страничке «Клерка».

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