Бухгалтеры

🦋Как найти «Клерк» в Телеграме: все ссылки, чтобы вы долго не искали

Телеграм бьет все рекорды по охватам аудитории, а потому и «Клерка» в Телеграме очень много. Как же иначе, когда сами бухгалтеры просят? Мы собрали в один пост все наши каналы, чтобы было удобно подписаться :)

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Вот все наши каналы в Телеграм (который теперь, оказывается, популярнее, чем YouTube), чтобы быстро найти:

  1. Красный уголок бухгалера – самое большое бухгалтерское сообщество в Телеграме. Важные новости от редакции «Клерка», крутые вакансии и настоящий бухгалтерский форум. Чтобы задать вопрос есть специальный бот. Уже 12 тысяч бухгалтеров онлайн, представляете?
  2. Бухучет и налоги – все статьи,блоги, полезные инструкции и новости с сайта «Клерка» попадают в этот канал. Удобно, когда нет времени искать, бродить по сайту, все здесь.
  3. Клерк.ру чат – если нужно что-то решить максимально быстро, то сюда. Пишите о проблеме или спорном вопросе, всегда получите мнения коллег в ответ.
  4. Ночной бухгалтер – это канал вашей любимой рассылки «Ночной бухгалтер». Один обзорный пост в день. Никакой суеты.
  5. Бух.Джоб – здесь бухгалтеры ищут работодателей.
  6. Бух.Хантер – а здесь работодатели ищут бухгалтеров.
  7. Бух! Молния – неутомимый Флэш несет сюда самые важные новости для бухгалтеров.
  8. Бухгалтер ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область – самый важный и ценный контент для бухгалтеров из новых регионов. Пишем обо всем, на что надо обратить внимание, помогаем разобраться с российским законодательством.

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🦋Как найти «Клерк» в Телеграме: все ссылки, чтобы вы долго не искали

Телеграм бьет все рекорды по охватам аудитории, а потому и «Клерка» в Телеграме очень много. Как же иначе, когда сами бухгалтеры просят? Мы собрали в один пост все наши каналы, чтобы было удобно подписаться :)

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