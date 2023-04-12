Бухгалтерия

💫Космический взлет в профессии с Клерк.Премиумом: станьте головокружительно крутым бухгалтером!

Когда как не 12 апреля подумать о крутых карьерных высотах, на которые вы можете подняться в профессии! И это реально, если обзавестись грамотным помощником.

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💫Космический взлет в профессии с Клерк.Премиумом: станьте головокружительно крутым бухгалтером!
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Освободить голову от напряжения, разобраться во всех новых законах и найти время для карьерного роста? Вполне достижимо, если довериться команде экспертов.

«Клерк.Премиум» – это супернадежный помощник, который не только будет вам вовремя напоминать про даты, но еще и и отвечать на ваши вопросы – в «Консультациях» – и предлагать готовые решения – например, в «Разборах».

Еще в подписке ценное – мини-курсы. Это новый формат, где доступным языком и всего за несколько минут мы рассказываем, как быть с новшествами в законах.

Как снег на голову, может свалиться что угодно. Налоговые льготы? Соцпособия? Новости с ЕНП?

Все четко, коротко, на понятных примерах. Посмотреть мини-курсы в любое время может каждый подписчик «Клерк.Премиум».

Больше того: прямо сейчас даем в подарок еще и курс повышения квалификации. Просто нельзя пройти мимо!

Узнать больше про «Клерк.Премиум»

Не проходите мимо и те, кто уже подписан на Премиум: оставляйте отзывы! Это можно сделать хоть сейчас :)

Вот ссылочка на «Рейтинг» на нашем сайте. Расскажите, почему остаетесь с нами :)

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