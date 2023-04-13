Компенсация сотрудникам ипотечных процентов идет в расходы компании. Но в пределах нормы

Такая норма заложена в п. 24.1 ст. 255 НК РФ. Но такие расходы для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 3% суммы расходов на оплату труда.

Минфин в письме от 23.03.2023 № 03-03-07/25388 пояснил, как высчитывать эти 3%.

При определении данного норматива в составе расходов на оплату труда учитывается, в том числе, и сумма компенсации.

Приведем пример.

Зарплата сотрудников 500 000 руб., проценты по ипотеке, которые компенсируют сотрудникам – 20 000 руб.

В расходы можно включить компенсацию в сумме не более чем: (500 000 + 20 000) х 3% = 15 600 руб.