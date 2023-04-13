Инвалиды смогут путешествовать по России с кэшбеком 30%

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что в России огромный туристический потенциал, в том числе для инклюзивных путешествий.

Но нужна безбарьерная среда и дополнительная поддержка, потому что сейчас инвалиды не могут позволить себе путешествовать.

Поэтому предлагают возвращать людям с ограниченными возможностями здоровья 30% стоимости тура по России.

Зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов отметил, что в любом случае нужно вырабатывать меры поддержки для отдыха инвалидов внутри страны, особенно участников СВО. Это может быть как кэшбек, так и скидки на тур, передает «Парламентская газета».

Напомним, было несколько этапов программы кешбэка для всех туристов. Туристам, оплатившим отдых картой «Мир», возвращали до 20% стоимости тура, если они жили в отеле, участвующем в проекте.