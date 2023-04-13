Цифровой рубль

Аксаков ждет больше цифровых финансовых активов

Выпуск ЦФА активизируется после того, как цифровые рубли войдут в оборот. Их тестирование начнется уже в мае 2023 года.

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Выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) может активизироваться с появлением цифрового рубля. Об этом заявил «ТАСС» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«У нас эмитировано ЦФА примерно на 1,5 млрд рублей, это очень мало, я ожидал большего. Взаимодействуем активно с теми, кто занимается выпуском ЦФА, многие из эмитентов этих активов ждут появления цифрового рубля», – сообщил Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что депутаты в конце апреля 2023 года примут закон о цифровом рубле, а в мае банки начнут тестировать новую валюту с реальными клиентами.

Сейчас ЦФА выпускают ограниченное число операторов. Это блокчейн-платформа «Атомайз», Сбербанк, финтех-компания «Лайтхаус», Альфа-банк и «Системы распределенного реестра». Центробанк сообщил, что реестр операторов по выпуску ЦФА продолжит пополняться.

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