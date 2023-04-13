90% банка «Точка» планируют продать за 22,7 млрд рублей

Банк «Траст» выставил на торги 90,01% акций АО «Точка». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Траста».

Торги начнутся 26 июня 2023 года на электронной торговой площадке «Фабрикант». Подать заявку можно до 17 июня 2023 года.

Банк «Точка» имеет универсальную лицензию, которая позволяет работать не только с предпринимателями, но и с физическими лицами. Кредитная организация предоставляет бизнесу целый комплекс финансовых и нефинансовых сервисов.

В 2022 году чистая прибыль АО «Точка» по РСБУ была 6,2 млрд рублей. Капитал банка – 3,6 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Семья Филевых стала миноритарным владельцем банка «Точка», им принадлежит 9,9% компании.