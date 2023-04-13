Потери от порчи учитывают в расходах только по нормам естественной убыли

Такой порядок прописан в подпункте 2 пункта 7 статьи 254 НК РФ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.03.2023 № 03-03-06/1/21010.

Таким образом, надо ориентироваться на нормы естественной убыли, которые утверждены нормативными актами министерств и ведомств.

Кто конкретно должен утверждать нормы естественной убыли, сказано в Постановлении Правительства от 12.11.2002 № 814. Это Минздрав, Минпромторг, Минстрой, Минсельхоз и т.д.

Если такие нормы не утверждены, то и включать в расходы потери нельзя.