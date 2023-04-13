Государственные МФО подключатся к поддержке малого бизнеса

Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому государственные микрофинансовые организации (МФО) смогут предоставлять национальную поддержку малым и средним предприятиям. Об этом пишет «ТАСС».

К государственным МФО, которые предоставляют займы малому и среднему бизнесу, установят специальные требования. Их выполнение будет оценивать Корпорация МСП.

Также Корпорация начнет присваивать ранги микрофинансовым организациям и докладывать о выявленных нарушениях Центробанку в течение 30 дней после оценки.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официальной публикации.