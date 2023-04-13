⚡ Бухгалтерам нужно поддержать малый бизнес. Вы готовы?

На 10 апреля 2023 год официальное число зарегистрированных объектов превышает 6 млн. Из них почти 3,2 млн – индивидуальные предприниматели. 2,9 млн – юрлица.

Такие компании применяют упрощенку. И не всегда могут справиться своими силами.

А значит, нанимают либо бухгалтера в штат, либо заказывают сопровождение бизнеса специалисту, который отлично ориентируется в условиях этого спецрежима. Клерк готовит таких специалистов.

Мы открыли курс переподготовки на 256 ак. часов с получением диплома, который вносится в список Рособрнадзора.

Пройдите обучение и сможете смело заявить, что ваш клиент может без переживаний о налогах заниматься только бизнесом.

А вести отчетность, общаться с налоговой, вести расчетный счет и кассу, начислять зарплату и налоги – будете вы.

Ученики нашего курса дополнительно смогут контролировать задолженности, предупреждать о рисках, советовать выгодные схемы работы.

Потому что у нас на курсе выложен отдельный блок по налоговому планированию.

Если у вас есть небольшой опыт, но некоторыми участками вы в принципе не занимались, к примеру кассовыми операциями, вам курс будет тоже полезен.

Он закрывает абсолютно все вопросы, в которых должен быть компетентен главбух компании на упрощенке.