Профпереподготовка бухгалтеров

⚡ Бухгалтерам нужно поддержать малый бизнес. Вы готовы?

Количество юридических лиц и ИП, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, растет.

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На 10 апреля 2023 год официальное число зарегистрированных объектов превышает 6 млн. Из них почти 3,2 млн – индивидуальные предприниматели. 2,9 млн – юрлица.

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Такие компании применяют упрощенку. И не всегда могут справиться своими силами.

А значит, нанимают либо бухгалтера в штат, либо заказывают сопровождение бизнеса специалисту, который отлично ориентируется в условиях этого спецрежима. Клерк готовит таких специалистов.

Мы открыли курс переподготовки на 256 ак. часов с получением диплома, который вносится в список Рособрнадзора.

         Записаться на курс «Главный бухгалтер на УСН» 

Пройдите обучение и сможете смело заявить, что ваш клиент может без переживаний о налогах заниматься только бизнесом.

А вести отчетность, общаться с налоговой, вести расчетный счет и кассу, начислять зарплату и налоги – будете вы.

Ученики нашего курса дополнительно смогут контролировать задолженности, предупреждать о рисках, советовать выгодные схемы работы.

Потому что у нас на курсе выложен отдельный блок по налоговому планированию.

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Если у вас есть небольшой опыт, но некоторыми участками вы в принципе не занимались, к примеру кассовыми операциями, вам курс будет тоже полезен.

Он закрывает абсолютно все вопросы, в которых должен быть компетентен главбух компании на упрощенке.

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6-НДФЛ

Нюансы заполнения новых строк в расчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 года

До 25 апреля 2023 года организациям и индивидуальным предпринимателям налоговым агентам необходимо отчитаться в налоговую инспекцию о доходах, выплаченных сотрудникам и удержанному налогу на доходы с физических лиц. Срок отчета изменился, как изменилось и его содержание.

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Отчетность при ликвидации ООО в 2023 году

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Учет в торговле

Почему падает выручка (и почему сразу стоит просчитать вариант закрытием бизнеса)

Розничная торговля в России в 2022 году пережила максимальный спад продаж с 2015 года, то есть за последние семь лет, писал Bloomberg. На фоне этого предприниматели очень сильно заволновались по поводу падения выручки. Мы разобрались, с чем это может быть связано и как предпринимателям нужно реагировать на конкретную ситуацию.

Почему падает выручка (и почему сразу стоит просчитать вариант закрытием бизнеса)

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