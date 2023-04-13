🚀Какой набор качеств нужен бухгалтеру, когда он ищет работу? Мнение эксперта

Первое, что надо взять с собой, когда выходите на рынок труда – это улыбка и дисциплина, считает Елена Васильева, аудитор, генеральный директор аудиторской компании «Биллион», основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru.

Приходить вовремя, выполнять обещанное – это банально, но действенно. Если этого нет, все остальное просто перечеркивается.

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Дальше я бы сказала, что важен ваш аккуратный вид, улыбка.

Еще бухгалтеру пригодится знание новостей, понимание новшеств в законах. В частности, речь про все новости, связанные с ФСБУ. Умейте объяснить на собеседовании, какие отличия между стандартами, например.

Следующий момент, вытекающий из предыдущего – это компетентность. 70-80% корректных ответов в профессиональных тестах на время – ключ к успеху.

И конечно, старайтесь ответственно решать задачи, которые предоставляют на собеседовании. В последний раз в моей практике из 2 претенденток выбрали ту, которая разобралась в вопросе и дала подробный аргументированный ответ.