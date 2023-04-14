Уволенного и вновь принятого работника в персонифицированных сведениях надо указывать один раз

В ПСФЛ не может быть две строки с одинаковыми значениями показателей (СНИЛС и ФИО).

Если работник увольнялся и вновь принят на работу в течение одного месяца, за него в сведениях заполняется один раздел.

Об этом сообщает УФНС по Тамбовской области.

При заполнении значения поля 020 «ИНН» количество цифр должно равняться 12.

При заполнении поля 070 показатель не может быть отрицательным.

В случае перерасчета суммы в сторону уменьшения, необходимо сдать корректирующие сведения на этого сотрудника за соответствующий период, в котором ему были произведены исходные (первоначальные) начисления.