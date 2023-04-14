Персонифицированные сведения

Уволенного и вновь принятого работника в персонифицированных сведениях надо указывать один раз

Персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ) сдают на всех работников, числившихся в отчетном месяце по трудовому договору или работавших по договору ГПХ.

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В ПСФЛ не может быть две строки с одинаковыми значениями показателей (СНИЛС и ФИО).

Если работник увольнялся и вновь принят на работу в течение одного месяца, за него в сведениях заполняется один раздел.

Об этом сообщает УФНС по Тамбовской области.

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При заполнении значения поля 020 «ИНН» количество цифр должно равняться 12.

При заполнении поля 070 показатель не может быть отрицательным.

В случае перерасчета суммы в сторону уменьшения, необходимо сдать корректирующие сведения на этого сотрудника за соответствующий период, в котором ему были произведены исходные (первоначальные) начисления.

Персонифицированные сведения

Уволенного и вновь принятого работника в персонифицированных сведениях надо указывать один раз

Персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ) сдают на всех работников, числившихся в отчетном месяце по трудовому договору или работавших по договору ГПХ.

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