Онлайн-курсы для бухгалтеров

🛟 Предприниматели хотят дробить бизнес с помощью УСН: спасение или риск?

Не все варианты налогового планирования пока опасны. Тут играет роль и размер бизнеса, и нюансы построения структурного подразделения.

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В дроблении бизнеса используют не всегда спецрежимы, но часто. Это помогает:

  • снизить страховые взносы и отказаться от зарплаты в конвертах;
  • снизить налоги;
  • уйти от внимания налоговой инспекции.

Если не знать тренды, можно легко разрешенную схему подсветить и ускорить приход налоговиков.

А знаете, кто лучше всех разбирается в налоговых схемах? Налоговые юристы, которые защищают бизнес клиентов в суде в споре с инспекциями.

Смотрите онлайн-курс «Налоговые схемы: какими можно пользоваться».

Юристы «Лекс Альянс» расскажут:

  1. какие есть безопасные налоговые схемы;
  2. как снизить риски, если сейчас вы практикуете запрещенные приемы и не проявляете осмотрительность;
  3. чем рискуют компании на упрощенке.

Вот демо-урок о должной осмотрительности, который можно посмотреть перед оплатой.

Попробуйте пройти тесты о налоговых схемах и узнаете, разбираетесь вы в схемах или вас легко потопить.

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Разбор десятков налоговых схем >>>

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

6-НДФЛ

Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»

Правильное начисление заработной платы, а также удержание НДФЛ и перечисление его в бюджет – одна из ключевых обязанностей бухгалтера по зарплате. С 2023 года правила удержания НДФЛ с зарплаты изменились – воспользуйтесь нашей инструкцией, чтобы понять, когда удержать налог, и как отразить эту операцию в 1С.

Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»

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Бухгалтерский учет

Что такое отложенные налоговые обязательства в ПБУ 18/02

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Что такое отложенные налоговые обязательства в ПБУ 18/02

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Инвестиции

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