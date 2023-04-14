🛟 Предприниматели хотят дробить бизнес с помощью УСН: спасение или риск?

В дроблении бизнеса используют не всегда спецрежимы, но часто. Это помогает:
- снизить страховые взносы и отказаться от зарплаты в конвертах;
- снизить налоги;
- уйти от внимания налоговой инспекции.
Если не знать тренды, можно легко разрешенную схему подсветить и ускорить приход налоговиков.
А знаете, кто лучше всех разбирается в налоговых схемах? Налоговые юристы, которые защищают бизнес клиентов в суде в споре с инспекциями.
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- какие есть безопасные налоговые схемы;
- как снизить риски, если сейчас вы практикуете запрещенные приемы и не проявляете осмотрительность;
- чем рискуют компании на упрощенке.
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