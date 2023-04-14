FESCO будет ввозить электронику из Гонконга самолетом

Транспортная группа FESCO запустила перевозку сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами, а также доставку электроники из Гонконга в Москву. Об этом сообщается на сайте компании.

«Цифровая техника перевозится не только в грузовых отсеках пассажирских самолетов, но и на грузовых воздушных судах, что позволяет, к примеру, перевозить мощные элементы питания высокой электрической емкости», – сказано в сообщении.

Доставка займет до трех дней. Грузы будут отправлять два-три раза в неделю.

Компания FESCO планирует запустить доставку в другие аэропорты РФ, а также привлечь к сотрудничеству крупных отечественных дистрибьюторов.

В ноябре 2022 года транспортная группа запустила сервис FESCO Air для доставки грузов авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях.