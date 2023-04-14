Производители программно-аппаратных комплексов могут получить налоговые льготы

Минцифры начало принимать заявки на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
Компании, продукция которых находится в реестре, могут получать налоговые льготы: нулевую ставку по налогу на прибыль, а также пониженные страховые взносы в 7,6%.
Чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать следующим требованиям:
- в составе ПАК должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО;
- технические средства в составе ПАК должны быть включены в реестр отечественной радиоэлектронной или промышленной продукции;
- для ПАК в сфере информационной безопасности необходимы лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
Также допустимо предоставить информацию о том, что ПАК разрабатываются в России и обслуживаются в отечественных сервисных центрах.
Рассматривать заявки будет экспертный совет при Минцифры.