IT-компании

Производители программно-аппаратных комплексов могут получить налоговые льготы

Продукция должна быть включена в реестр отечественного ПО. Компании могут получить нулевую ставку по налогу на прибыль и платить пониженные страховые взносы.

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Минцифры начало принимать заявки на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Компании, продукция которых находится в реестре, могут получать налоговые льготы: нулевую ставку по налогу на прибыль, а также пониженные страховые взносы в 7,6%.

Чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать следующим требованиям:

  • в составе ПАК должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО;
  • технические средства в составе ПАК должны быть включены в реестр отечественной радиоэлектронной или промышленной продукции;
  • для ПАК в сфере информационной безопасности необходимы лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ.

Также допустимо предоставить информацию о том, что ПАК разрабатываются в России и обслуживаются в отечественных сервисных центрах.

Рассматривать заявки будет экспертный совет при Минцифры.

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