Ольга Бузова отказалась быть лицом ростовского вина. За это на нее подали в суд

Ростовский производитель вина ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» подал в суд на Ольгу Бузову и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс». Об этом пишет «Коммерсант».
Компания собирается взыскать с Ольги Бузовой 1 млн 150 тыс. евро убытков. Такую сумму виноделы потеряли после того, как певица отозвала согласие на использование изображения и своего имени.
«Глобал Вайн дистрибьюшен» заключила договор на использование товарного знака «Buzwine», по которому «Арчер Мьюзик Продакшнс» обязалось продвигать ростовское вино, используя образ Ольги Бузовой.
В апреле 2020 года виноделам отказали в исполнении договора.
В итоге компании пришлось утилизировать продукцию и заплатить штраф за срыв поставки. Также «Глобал Вайн дистрибьюшен» требует оплатить расходы по утилизации в размере свыше 1,5 млн рублей.