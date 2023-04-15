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Ольга Бузова отказалась быть лицом ростовского вина. За это на нее подали в суд

Виноделы собираются взыскать с певицы и телеведущей больше 1 млн евро за отказ от выполнения договора.

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Ростовский производитель вина ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» подал в суд на Ольгу Бузову и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс». Об этом пишет «Коммерсант».

Компания собирается взыскать с Ольги Бузовой 1 млн 150 тыс. евро убытков. Такую сумму виноделы потеряли после того, как певица отозвала согласие на использование изображения и своего имени.

«Глобал Вайн дистрибьюшен» заключила договор на использование товарного знака «Buzwine», по которому «Арчер Мьюзик Продакшнс» обязалось продвигать ростовское вино, используя образ Ольги Бузовой.

В апреле 2020 года виноделам отказали в исполнении договора.

В итоге компании пришлось утилизировать продукцию и заплатить штраф за срыв поставки. Также «Глобал Вайн дистрибьюшен» требует оплатить расходы по утилизации в размере свыше 1,5 млн рублей.

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