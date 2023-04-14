Личные финансы

25% населения тратит основную часть дохода на еду

Каждый шестой не может позволить себе покупку одежды или обуви, а 4% опрошенных не хватает дохода на покупку продуктов.

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В 2022 году 10% населения тратило почти все доходы на покупку еды, 15% – около двух третей от заработка семьи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр исследований гражданского общества Высшей школы экономики.

Каждому шестому жителю страны (17%) не хватало денег на покупку еды или одежды и обуви.

4% пожаловались, что с их дохода невозможно купить продукты питания, а 13% сообщили, что покупают еду, но не могут позволить себе одежду и обувь.

О сложностях в покупке бытовой техники заявило 38% опрошенных, 25% не хватает денег на покупку автомобиля, 7% не могут приобрести жилье.

В 2021 году все деньги на еду тратили 11% населения, а 20% – две трети доходов.

В 2019 году на хватку средств на продукты жаловалось в два раза больше людей – 7%. На новую одежду и обувь не хватало 16%.

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