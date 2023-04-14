⁉️⁉️ Вопрос читателя по ФСБУ 25/2019 «Аренда». Сможете ответить?

В основных условиях договора уточняется, что цена аренды установлена общая без выделения арендной платы на недвижимость и мебель.

Ответ: поскольку арендована квартира с мебелью без выделения арендной платы за квартиру и за мебель, то это единый объект аренды и по нему и нужно вести все расчеты по ФСБУ 25/2018.

Было легко, согласны? А как вам следующий вопрос: большинство отвечают на него неверно.

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