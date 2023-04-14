Реестр ККТ дополнился новой моделью кассы

Опубликован приказ ФНС от 10.04.2023 № АБ-7-20/237@.
Эта касса может формировать фискальные документы в соответствии с ФФД версий 1.05, 1.1 и 1.2.
Также данная ККТ может использоваться при расчетах за маркированные товары.
В реестр контрольно-кассовой техники внесли сведения о модели «NewPOS Ф».
Опубликован приказ ФНС от 10.04.2023 № АБ-7-20/237@.
Эта касса может формировать фискальные документы в соответствии с ФФД версий 1.05, 1.1 и 1.2.
Также данная ККТ может использоваться при расчетах за маркированные товары.
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