Онлайн-кассы

Реестр ККТ дополнился новой моделью кассы

В реестр контрольно-кассовой техники внесли сведения о модели «NewPOS Ф».

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Опубликован приказ ФНС от 10.04.2023 № АБ-7-20/237@.

Эта касса может формировать фискальные документы в соответствии с ФФД версий 1.05, 1.1 и 1.2.

Также данная ККТ может использоваться при расчетах за маркированные товары.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Онлайн-кассы
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