👨‍💻Налоговики пошли проверять криптовалютные доходы россиян. И этого можно было ожидать, говорит налоговый консультант

ФНС начала рассылать владельцам криптовалют запросы информации о владении цифровыми активами и транзакциях, пишет РБК.

Получают «письма счастья» физлица, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ.

Вот что просят предъявить налоговики:

договор с биржей или другой договор, на основании которого приобретается криптовалюта;

название криптовалюты;

даты получения криптовалюты;

рыночную стоимость в рублях и долларах на дату получения;

адрес кошелька;

доход от реализации криптовалюты;

расход на приобретение криптовалюты;

курс на дату получения криптовалюты;

количество криптовалюты;

источник получения дохода.

По некоторым данным, помогают ФНС вычислить «схематозников» сами банки.

Ситуация это довольно ожидаемая, считает руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности» Сергей Кошелев. И в каком-то роде все-таки больше страшилка, чем действительно опасная тенденция.

– Налоговая всегда это смотрела и веерно рассылала требования, – говорит эксперт. – Скорее всего, кого-нибудь поймают, кто сам о себе все расскажет. Если вы сдали 3-НДФЛ за 2022 и 2021 годы, например, то где 2020й? Дайте документы, раз уж вы такие лопухи, рассуждают налоговики. Ну и почему бы не пораскручивать вас дальше.

Эксперт напоминает: на незаконные требования налоговикам можно и нужно отказывать. Но только в строгом соответствии с НК РФ.