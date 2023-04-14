👨‍💻Налоговики пошли проверять криптовалютные доходы россиян. И этого можно было ожидать, говорит налоговый консультант

ФНС начала рассылать владельцам криптовалют запросы информации о владении цифровыми активами и транзакциях, пишет РБК.
Получают «письма счастья» физлица, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ.
Вот что просят предъявить налоговики:
- договор с биржей или другой договор, на основании которого приобретается криптовалюта;
- название криптовалюты;
- даты получения криптовалюты;
- рыночную стоимость в рублях и долларах на дату получения;
- адрес кошелька;
- доход от реализации криптовалюты;
- расход на приобретение криптовалюты;
- курс на дату получения криптовалюты;
- количество криптовалюты;
- источник получения дохода.
По некоторым данным, помогают ФНС вычислить «схематозников» сами банки.
Ситуация это довольно ожидаемая, считает руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности» Сергей Кошелев. И в каком-то роде все-таки больше страшилка, чем действительно опасная тенденция.
– Налоговая всегда это смотрела и веерно рассылала требования, – говорит эксперт. – Скорее всего, кого-нибудь поймают, кто сам о себе все расскажет. Если вы сдали 3-НДФЛ за 2022 и 2021 годы, например, то где 2020й? Дайте документы, раз уж вы такие лопухи, рассуждают налоговики. Ну и почему бы не пораскручивать вас дальше.
Эксперт напоминает: на незаконные требования налоговикам можно и нужно отказывать. Но только в строгом соответствии с НК РФ.