НДФЛ

👨‍💻Налоговики пошли проверять криптовалютные доходы россиян. И этого можно было ожидать, говорит налоговый консультант

Слухи о том, что ФНС взялась за обладателей криптовалюты, не совсем слухи. Но и преувеличивать их тоже не стоит, считает эксперт.

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ФНС начала рассылать владельцам криптовалют запросы информации о владении цифровыми активами и транзакциях, пишет РБК.

Получают «письма счастья» физлица, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ.

Вот что просят предъявить налоговики:

  • договор с биржей или другой договор, на основании которого приобретается криптовалюта;
  • название криптовалюты;
  • даты получения криптовалюты;
  • рыночную стоимость в рублях и долларах на дату получения;
  • адрес кошелька;
  • доход от реализации криптовалюты;
  • расход на приобретение криптовалюты;
  • курс на дату получения криптовалюты;
  • количество криптовалюты;
  • источник получения дохода.

По некоторым данным, помогают ФНС вычислить «схематозников» сами банки.

Ситуация это довольно ожидаемая, считает руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности» Сергей Кошелев. И в каком-то роде все-таки больше страшилка, чем действительно опасная тенденция.

– Налоговая всегда это смотрела и веерно рассылала требования, – говорит эксперт. – Скорее всего, кого-нибудь поймают, кто сам о себе все расскажет. Если вы сдали 3-НДФЛ за 2022 и 2021 годы, например, то где 2020й? Дайте документы, раз уж вы такие лопухи, рассуждают налоговики. Ну и почему бы не пораскручивать вас дальше.

Эксперт напоминает: на незаконные требования налоговикам можно и нужно отказывать. Но только в строгом соответствии с НК РФ.

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