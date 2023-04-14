Ведение бизнеса

Владимир Правдивый больше не будет гендиректором «Авито»

Руководство компанией останется у членов правления. Сам же Правдивый собирается сосредоточиться на собственной семье и здоровье.

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Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый сообщил в интервью, что приостанавливает свою работу в компании.

Завершит дела и уйдет со своего поста топ-менеджер 29 апреля. Дальше руководить «Авито» будут члены правления.

Отвечать за развитие бизнеса будет экс-заместитель генерального директора Иван Гуз, а за поддержку бизнеса – финансовый директор Сергей Пивень.

Причиной ухода Правдивый называет итоги своего медицинского обследования:

«Я сделал чекап, увидел результаты и, наверное, первый раз поставил перед собой вопрос ребром, что для меня важнее: любимая работа или мое здоровье и моя семья. И расставил приоритеты в пользу здоровья и семьи, понимая, что сейчас и именно сейчас команда находится в отличнейшей форме», – цитирует топ-менеджера РБК.

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