Владимир Правдивый больше не будет гендиректором «Авито»

Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый сообщил в интервью, что приостанавливает свою работу в компании.
Завершит дела и уйдет со своего поста топ-менеджер 29 апреля. Дальше руководить «Авито» будут члены правления.
Отвечать за развитие бизнеса будет экс-заместитель генерального директора Иван Гуз, а за поддержку бизнеса – финансовый директор Сергей Пивень.
Причиной ухода Правдивый называет итоги своего медицинского обследования:
«Я сделал чекап, увидел результаты и, наверное, первый раз поставил перед собой вопрос ребром, что для меня важнее: любимая работа или мое здоровье и моя семья. И расставил приоритеты в пользу здоровья и семьи, понимая, что сейчас и именно сейчас команда находится в отличнейшей форме», – цитирует топ-менеджера РБК.