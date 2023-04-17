ИП-военные пенсионеры вместо обязательных смогут платить добровольные пенсионные взносы

На федеральном портале опубликованы два проекта:

с новыми бланками для вступления в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию;

с поправками в правила подсчета стажа для пенсии (для тех, кто платит добровольные взносы).

Законопроект о фиксированных взносах ИП-военных пенсионерах прошел в Госдуме первое чтение.

Речь идет об ИП, арбитражных управляющих, нотариусах – получателях пенсии от МВД, ФСБ, ФСИН, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФССП и др.

Сейчас такие ИП платят взносы, но не факт, что у них будет вторая пенсия на «гражданке». Они могут просто не заработать достаточно баллов. Поэтому Конституционный суд решил, что бывших военных надо освободить от фиксированных взносов.

Из-за этого решения КС и разработали законопроект и проекты нормативных актов по отмене обязательных взносов и переходу (при желании) на добровольные взносы.

Период уплаты добровольных взноов будет идти в стаж для пенсии. Все будет аналогично тому, как сейчас уже действует для адвокатов-военных пенсионеров.