Фиксированные взносы ИП

ИП-военные пенсионеры вместо обязательных смогут платить добровольные пенсионные взносы

Скоро примут закон, по которому ИП-бывшие военные не будут платить фиксированные взносы в обязательном порядке, но смогут делать это добровольно. Минтруд уже готовит бланки и правила для будущих поправок.

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На федеральном портале опубликованы два проекта:

Законопроект о фиксированных взносах ИП-военных пенсионерах прошел в Госдуме первое чтение.

Речь идет об ИП, арбитражных управляющих, нотариусах – получателях пенсии от МВД, ФСБ, ФСИН, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФССП и др.

Сейчас такие ИП платят взносы, но не факт, что у них будет вторая пенсия на «гражданке». Они могут просто не заработать достаточно баллов. Поэтому Конституционный суд решил, что бывших военных надо освободить от фиксированных взносов.

Из-за этого решения КС и разработали законопроект и проекты нормативных актов по отмене обязательных взносов и переходу (при желании) на добровольные взносы.

Период уплаты добровольных взноов будет идти в стаж для пенсии. Все будет аналогично тому, как сейчас уже действует для адвокатов-военных пенсионеров.

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