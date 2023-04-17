При импорте товаров через процедуру свободной таможенной зоны не надо платить НДС

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА», пояснила, что основание для неуплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ при помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны – пп.3 п. 1 ст. 151 НК РФ.

При реализации товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны применяется ставка 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ) при условии представления документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ.

Если за 180 дней документы не сданы, то будет обычная ставка НДС (20% или 10%).

При этом при ввозе российских товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, на остальную часть РФ, либо при передаче их на территории особой экономической зоны лицам, не являющимся резидентами такой зоны, базу по НДС считают в общем порядке как для ввоза товаров.

То есть база по НДС – это сумма таможенной стоимости товаров, подлежащих уплате таможенной пошлины и акцизов.