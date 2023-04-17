Импорт

При импорте товаров через процедуру свободной таможенной зоны не надо платить НДС

При ввозе товаров, приобретенных у резидента свободной экономической зоны, НДС не уплачивается. А при дальнейшей реализации НДС будет исчисляться по ставке 0%, но только при соблюдении определенных условий.

Версия для печати

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА», пояснила, что основание для неуплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ при помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны – пп.3 п. 1 ст. 151 НК РФ.

При реализации товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны применяется ставка 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ) при условии представления документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ.

Если за 180 дней документы не сданы, то будет обычная ставка НДС (20% или 10%).

При этом при ввозе российских товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, на остальную часть РФ, либо при передаче их на территории особой экономической зоны лицам, не являющимся резидентами такой зоны, базу по НДС считают в общем порядке как для ввоза товаров.

То есть база по НДС – это сумма таможенной стоимости товаров, подлежащих уплате таможенной пошлины и акцизов.

Система быстрых платежей

СБП для бизнеса: плюсы и минусы с примерами

Оплата по QR-кодам — это способ не только ускорить обслуживание клиентов, но и снизить издержки на эквайринг. В статье – полное руководство по подключению к СБП и ответы на все вопросы, связанные с оплатой по QR-кодам

СБП для бизнеса: плюсы и минусы с примерами

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Локальные нормативные акты

Чем опасен коллективный договор для работников и что делать, если в нем есть незаконные пункты

Обычно коллективный трудовой договор предусматривает дополнительные льготы и гарантии для сотрудников. Но может ли он, наоборот, ухудшать положение и создавать риски? Как оказалось, да. Разобрались, в каких случаях это происходит и что с этим делать.

Чем опасен коллективный договор для работников и что делать, если в нем есть незаконные пункты

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Дробление бизнеса

Два метода законного дробления бизнеса

Главное в дроблении — просчитать риски и суметь отстоять свою позицию перед налоговиками. Кратко разберем два типа схем от налогового эксперта Кирилла Соппы, посмотрим, что могут по ним предъявить ФНС и как возразить.

Два метода законного дробления бизнеса

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
АУСН

Квартальная отчетность организаций на АУСН

ФНС напомнила о послаблениях для пользователей спецрежима АУСН в части отправки отчетов. Однако ведомство сообщило и об исключительных ситуациях, когда предприниматель обязан сдать декларации по налогу на прибыль и по НДС, от формирования которых освобожден.

Квартальная отчетность организаций на АУСН
Фиксированные взносы ИП

ИП-военные пенсионеры вместо обязательных смогут платить добровольные пенсионные взносы

Скоро примут закон, по которому ИП-бывшие военные не будут платить фиксированные взносы в обязательном порядке, но смогут делать это добровольно. Минтруд уже готовит бланки и правила для будущих поправок.

Социальные пособия

До 1,5 млн рублей за ребенка: какие пособия положены беременным и родившим в 2023 году

Разбираемся, какие выплаты положены, начиная с беременности до 17 лет ребенка, зачем для этого нужна карта «Мир» и на какую сумму может рассчитывать беременная женщина в 2023 году.

До 1,5 млн рублей за ребенка: какие пособия положены беременным и родившим в 2023 году
Читать еще