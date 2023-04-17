❔ В подразделе 1.3 формы ЕФС-1 указывают начисление зарплаты как в расчетном листке

Ответ на него – в письме Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.

В подразделе 1.3 ЕФС-1 за отчетный месяц необходимо представить информацию о выплатах, начисленных «ЗА» отчетный месяц, поясняет Минтруд.

Насколько Минтруд осознал разницу между этими двумя понятиями («в» и «за») судите сами.

При подаче сведений за январь 2023 года необходимо отразить данные о зарплате, начисленной за январь 2023 года, то есть содержащиеся в расчетном листке за январь.

При этом, если согласно ЛНА определенные выплаты начисляются в более поздние периоды (например, годовая премия начисляется «за» февраль и отражается в расчетном листке за февраль), то эти выплаты надо отразить в отчете за февраль, вне зависимости от того, как они названы.