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Росрыболовство собирается ограничить наценку на мороженую рыбу

Такое решение может сыграть в пользу крупных торговых сетей и усложнить работу малого бизнеса.

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Росрыболовство предложило Совету Федерации ограничить торговую наценку в размере 30% на мороженую горбушу, сельдь, минтай и сардину. Об этом пишут «Известия».

Ограничить наценку рекомендуют из-за того, что средние оптовые цены на рыбу падают до уровня 2022 года, а средние розничные – растут.

Сейчас в регионах 1 кг мороженой сельди стоит 115-176 рублей, горбушки – 360-609 рублей, сардины – 100-120 рублей, а минтая 160-181 рубль.

Федеральное агентство по рыболовству должно предоставлять верней палате парламента отчеты об изменении цен на рыбную продукцию. Минпромторг и Минсельхоз подготовят дополнительные предложения, как сделать рыбу доступной для населения.

Совет Федерации рекомендует предложить продавцам добровольно ограничить свои торговые наценки.

«В настоящий момент 11 федеральных торговых сетей, а также большое количество региональных сетевых и несетевых магазинов в 34 регионах страны соблюдают эти добровольные обязательства», – сообщили в ФАС.

Ранее правительство РФ утвердило субсидии для перевозки рыбы, купленной на бирже. Торговые сети экономят на железнодорожных перевозках.

Представители малого бизнеса опасаются, что возможные ограничения наценки сыграют в пользу крупных оптовиков. Продавцы уже сейчас ставят наценки не выше 30%, чтобы сохранить потребительский спрос.

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