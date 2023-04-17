Власти могут ввести лимит на покупку валюты для сделок с иностранными инвесторами

Минфин и Центробанк собираются ввести ежемесячный лимит на покупку валюты для крупных сделок по выкупу бизнеса компаний, которые решили уйти из страны. Об этом пишут «Ведомости».

Крупные покупки могут привести к волатильности рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты в стране.

«Мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», – сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Ранее Минфин уже вводил условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что нормализация экономики и выход на первичный баланс бюджета произойдут к 2025 году.