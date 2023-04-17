Декларация по НДС

ФНС обдумывает механизм вычета НДС по кассовым чекам

Настанет будущее без счетов-фактур? Налоговики прорабатывают вопрос о возможности и об условиях предоставления вычета сумм входного НДС на основании кассовых чеков при расчетах с использованием банковских карт.

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О вычетах по чекам налоговики рассказали в письме от 03.03.2023 № СД-25-3/79.

Сейчас же, по мнению налоговиков, действующий порядок оформления кассовых чеков и проведения операций по ККТ не позволяет использовать чеки в качестве документа на вычет.

Так, чек при получении аванса и чек при продаже в счет этого аванса никак не связаны, в отличие от счетов-фактур. Кроме того, чеки и счета-фактуры по-разному работают в ситуации корректировки стоимости. В первом случае изменить стоимость можно, только убрав первичную продажу по чеку и повторно отразив реализацию текущей датой и новой стоимостью.

Корректировочный же счет-фактура позволяет не сторнировать всю продажу, а в налоговом учете отразить лишь разницу.

В декларации по НДС за 1-ый квартал нужно учесть множество изменений. К примеру, чиновники скорректировали перечень случаев, когда предъявленные вычеты НДС отражают в строке 120 раздела 3 декларации.

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