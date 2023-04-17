📑 Какие сейчас действуют правила и ограничения для параллельного импорта – все расскажем на бесплатном вебинаре

Завтра Владислав Донченко и Артур Леер – партнеры налоговой и юридической практики компании «Лекс Альянс» проведут для вас вебинар.

Записывайтесь сегодня, вебинар начнется во вторник в 11.00 мск.

Сейчас импортер может купить у правообладателя за границей товары, защищенные товарным знаком, и ввезти их в Россию без согласования с российским правообладателем. Но параллельный импорт работает с ограничениями от Минпромторга.

Завтра узнаете актуальные требования к ввозу товаров по параллельному импорту, а еще:

1. Официальное регулирование параллельного импорта.

2. Позиции российских судов относительно параллельного импорта.

3. Тренды развития параллельного импорта в РФ.

4. Варианты структурирования параллельного импорта и налоговые последствия.

Запишитесь, получите инструкцию по работе с перечнем Минпромторга для параллельного импорта и сможете задать свои вопросы или позднее посмотреть запись вебинара.