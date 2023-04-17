😜 В ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год

Скрином странного требования поделилась бухгалтер в Telegram-чате ФНС.

Налоговики, якобы, выявили ошибки в отчете за 9 месяцев (3 квартал) 2018 года. При этом у них не сходятся оплаты за 4 квартал 2018 года и январь 2019 года (с 01.10.2018 по 31.01.2019).

Бухгалтер в недоумении: какое отношение отчет за 3 квартал 2018 года имеет к отчету за 1 квартал 2023 года и почему речь идет о платежах за 4 квартал 2018 года?

Случай не единичный. Коллеги пишут, что им тоже приходят требования с такими же ошибками в 6-НДФЛ за 2018 год. А вам не поступали подобные требования?