ЕНП (единый налоговый платеж)

➰ Раздел ЕНС в личных кабинетах до сих пор не работает, сообщают бухгалтеры

В минувшие выходные прошла информация, что заработал раздел ЕНС в личных кабинетах. Но эта радость коснулась не всех.

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Наши читатели делятся комментариями под этой новостью в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» и на нашей странице в VK.

Коллеги перечисляют регионы, где долгожданный раздел ЛК не работает: Москва, Подмосковье, Питер, Самара, Псков, Башкирия, Ульяновск, Татарстан, Екатеринбург, Ставрополь, Калуга, Приморский край, Новосибирск, Киров, Пермь, Липецк, Оренбург, Курган, Кузбасс, Архангельск...

В Telegram-чате ФНС один из пользователей дал такой комментарий:

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Кстати, ИП могут узнать размер свое положительного сальдо ЕНС через личный кабинет физлица. Как это сделать – смотрите здесь.

Напомним, президент поручил до 15 апреля решить проблемы с ЕНС. Но никто не обещал, что в этот день ЛК заработает.

Наталья Горячая в чате ФНС напомнила, что обещали две вещи:

  • начать приоткрывать потихоньку реальную картину и доложить Президенту о том, как бизнес и граждане реагируют на нововведение;
  • собрать обратную связь, которая поступает в ОНФ, помогающий гражданам и бизнесу разобраться в переплетах ЕНС.
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