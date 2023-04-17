➰ Раздел ЕНС в личных кабинетах до сих пор не работает, сообщают бухгалтеры

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Коллеги перечисляют регионы, где долгожданный раздел ЛК не работает: Москва, Подмосковье, Питер, Самара, Псков, Башкирия, Ульяновск, Татарстан, Екатеринбург, Ставрополь, Калуга, Приморский край, Новосибирск, Киров, Пермь, Липецк, Оренбург, Курган, Кузбасс, Архангельск...

В Telegram-чате ФНС один из пользователей дал такой комментарий:

Кстати, ИП могут узнать размер свое положительного сальдо ЕНС через личный кабинет физлица. Как это сделать – смотрите здесь.

Напомним, президент поручил до 15 апреля решить проблемы с ЕНС. Но никто не обещал, что в этот день ЛК заработает.

Наталья Горячая в чате ФНС напомнила, что обещали две вещи: