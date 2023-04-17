Иностранцы смогут оформить карту «Мир» удаленно

Центробанк работает над тем, чтобы иностранные граждане могли дистанционно оформить банковскую карту с платежной системой «Мир». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Что касается иностранцев – мы здесь действительно работаем с правительством для того, чтобы иностранцы у нас могли быстро получать карту „Мир“», – сообщила Эльвира Набиуллина.

ЦБ уже согласовал условия удаленной идентификации клиентов, чтобы иностранцы могли получить карту на материальном носителе, например, в аэропорту.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, такой механизм можно реализовать, осталось дождаться изменений в законодательстве.