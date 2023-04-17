💥Какие записи вебинаров на «Клерке» теперь можно смотреть бесплатно? Первую можете включить прямо сейчас

Записи крутейших вебинаров «Клерка» обычно доступны подписчикам «Клерк.Премиум». Но некоторые из них теперь будут и на нашем YouTube-канале.

Что это значит? В плейлист (подписаться можно здесь) будут попадать 5-6 вебинаров в месяц. А вот в каталоге подписчиков «Премиума» их будет около 40 каждый месяц.

Начинаем с инструкции о том, как правильно вести бухучет по ФСБУ 25/2018.

На вебинаре эксперт рассказала, по каким законам вести бухучет аренды, что важно знать про срок аренды и когда ФСБУ 25/2018 можно не применять.

Еще разобрали основные способы бухучета аренды и особеннсти арендных платежей.

Полезно посмотреть вебинар и арендаторам, и арендодателям – у каждого есть свои нюансы, которые эксперт Вера Сокуренко тоже подробно описала.

Заваривайте чашечку чая, устраивайтесь поудобнее и садитесь смотреть :)

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