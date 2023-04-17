Тестировать рассылку электронных повесток будут во время весеннего призыва, заявил военком Москвы

В период весеннего призыва военкоматы начнут рассылать электронные повестки. Об этом пишет «МК» со ссылкой на военного комиссара Москвы, полковника Максима Локтева.

Также призывников будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и обзвонов.

«Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый», – сообщил Максим Локтев.

Недавно на «Клерке» писали, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете на Госуслугах.